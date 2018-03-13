На юге Киргизии солдат случайно застрелил ефрейтора

Бишкек, , 16:51 — REGNUM В войсковой части номер 2030 в Джалал-Абадской области Киргизии сегодня, 13 марта, произошел несчастный случай, в результате которого погиб военнослужащий-контрактник. Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы страны.

По данным ведомства, рядовой срочной службы из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием случайно выстрелил в ефрейтора, который по дороге в больницу скончался от полученного ранения.

Расследованием инцидента занимаются представители военной прокуратуры.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий случай, в результате которого погиб военнослужащий вооруженных сил Киргизии произошел 15 декабря 2017 года в войсковой части зенитно-ракетной бригады. Тогда 22-летний солдат срочной службы застрелился из автомата Калашникова. По версии следствия, военнослужащий совершил суицид по личным мотивам.

Отметим также, что 12 апреля 2017 года солдат-срочник войсковой части № 92 843, дислоцированной на юге Киргизии, во время несения службы по охране объектов военной части, нарушил правила обращения с оружием и случайно выстрелил из АК-74 в своего сослуживца. От полученного ранения тот скончался по пути в больницу.