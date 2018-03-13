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Туркмения и Иран обсуждают перспективы увеличения товарооборота

Политика

Газовый спор между странами остается неразрешенным

Ашхабад, 13 марта 2018, 17:09 — REGNUM  В Туркмении 12 и 13 марта проходит заседание туркмено-иранской межправительственной комиссии по таможенным, консульским и пограничным вопросам, сообщает 12 марта «Туркменистан сегодня».

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы увеличения объемов взаимного товарооборота, что потребует развития приграничной и таможенной инфраструктуры.

На заседании межправительственной комиссии также поднимался вопрос борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта о необходимости увеличения товарооборота между Туркменией и Ираном в ходе переговоров заявили президент республики Гурбангулы Бердымухамедов и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Шариатмадари.

Напомним, в конце 2016 года Туркмения потребовала от Ирана выплаты долга за поставку газа, который Ашхабад оценил в $1,6 млрд. Тегеран расценил действия северного соседа как нарушение договора. В результате 1 января 2017 года Туркмения прекратила подачу газа в Иран. Газовый спор между странами остается неразрешенным.

Читайте ранее в этом сюжете: Туркмения и Иран заинтересованы в увеличении товарооборота

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Политическая жизнь Туркмении

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