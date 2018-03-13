Литовский парламент обвинили в симулировании согласия с ЕСПЧ

Вильнюс, , 16:33 — REGNUM Парламентская фракция партии «Порядок и справедливость» решила не участвовать в голосовании по поправкам к Конституции, которые позволили бы бывшему президенту Литвы Роландасу Паксасу участвовать в выборах, потому что такая попытка реализовать решение Европейского суда по правам человека, по словам членов фракции, всего лишь «пускание пыли в глаза», сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 марта, в канцелярии парламента Литвы.

Европейский суд по правам человека в 2011 году решил, что пожизненный запрет на участие в выборах непропорционален. Лицам, отстраненным от должности путем импичмента, запрещено баллотироваться согласно решению Конституционного суда, который пояснил, что такое лицо не может занимать должность, на которой нужно обязательно приносить присягу.

Представленные в сейме «новые-старые» подготовленные консерваторами поправки позволили бы лицам после импичмента вновь баллотироваться в Сейм, но Главная избирательная комиссия может указать такому лицу на дверь из-за запрета приносить присягу.

Таким образом выполнить решение Страсбургского суда предлагают оппозиционные консерваторы и либералы, которые и регистрировали эти поправки. С помощью такого шага планируется угодить Кабинету министров Совета Европы, который следит за выполнением решений Страсбургского суда и уже применил в отношении Литвы процедуру усиленного контроля, поэтому Литве грозят санкции, считают во фракции «Порядок и справедливость».

«Мы не можем участвовать в таких грязных интригах и политическом лицемерии. Я оцениваю все это как издевательство над человеком. Это делается только для того, чтобы Литва отбилась от кабинета министров Совета Европы, демонстрируя, что якобы что-то происходит и что выполняется решение Европейского суда по правам человека, но в реальности ограничения останутся», — сказал староста фракции Витаутас Камблявичюс.

Напомним, Паксас был отстранён в результате импичмента в 2004 году. Это единственный случай отстранения президента путём импичмента в ЕС.