В Литве предлагают ограничить пребывание политиков в парламенте

Вильнюс, , 16:28 — REGNUM

Новички в сейме Литвы считают, что часть их коллег засиделись в парламенте, поэтому предлагают поправки к закону, которые ограничат сроки полномочий членов сейма до двух подряд, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 марта, в канцелярии парламента Литвы.

Как поясняют инициаторы идеи, политики смогут вернуться к законодательству, побыв немного «ближе к людям», например, поработав в самоуправлении, и от этого якобы всем будет только лучше.

Ограничить количество сроков полномочий предлагают член фракции аграриев Дайнюс Гайжаускас и Кястутис Мажейка. Последний признаётся, что он говорил об этом с коллегами только неформально, но он не думает, что ему не хватит поддержки.

«Сейчас такая ситуация, когда засидевшиеся члены сейма не понимают, что происходит в жизни, как живут простые люди, как они зарабатывают деньги, как делается бизнеса, ну, они отдаляются от реальной жизни. В конце концов, члены сейма не знают, что происходит в самоуправлениях, какие проблемы там существуют. Так что люди, побыв в самоуправлении, увидев проблемы, могли бы прийти потом в Сейм и решить их на уровне законов», — цитирует Мажейку литовский портал Alfa.

Он говорит, что не знает мнения старосты фракции Рамунаса Карбаускиса по этому вопросу. В рядах аграриев меньше всего политических ветеранов. С 2004 года в сейме без перерыва работает только Рима Башкене, еще дольше, с 2000 года, в парламенте работает Валерий Симулик, на третьем сроке полномочий находится Наглий Путейкис, который прошел в сейм как глава Партии центра Литвы и позже присоединился к фракции аграриев.