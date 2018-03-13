Хватит Москве играть по бакинским правилам

Станислав Тарасов, Станислав Стремидловский, , 16:42 — REGNUM

Баку переживает очередное политическое потрясение: 14 марта президент Республики Арцах (Нагорный Карабах) Бако Саакян проведет встречи в конгрессе США. В ответ на это Азербайджан вручил ноту протеста послу США Роберту Секуте. Как заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в ней говорится, что Вашингтон «должен добросовестно выполнять свои обязательства на основе норм и принципов международного права, препятствовать деятельности, направленной против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики». И далее:

«При наличии партнерских отношений между США и Азербайджаном в других сферах, вызывающий удивление подобный шаг мы расцениваем как изменение позиции США в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и считаем его предвзятым. Создание условий для въезда в США представителей сепаратистского режима, созданного в результате военной агрессии в отношении Азербайджана и кровавой этнической чистки в период, когда США применяют особые санкции к другим самопровозглашенным режимам на постсоветском пространстве, является проявлением двойных стандартов… Такого рода шагом США нанесли серьезный удар по отношению к ним в глазах азербайджанского народа и общественного мнения. В ответ на такое поведение США Азербайджанская Республика будет адекватно опираться на принцип взаимности».

Понято, что Секута переслал эту ноту протеста в государственный департамент США. Но тот, похоже, к происходящему не имеет никакого отношения. И раньше так бывало, когда заявления и действия конгресса не соответствовали официальной позиции госдепартамента. Сейчас при президенте Дональде Трампе именно конгресс, а не госдепартамент ведет американскую внешнюю политику. Более того, на протяжении многих лет именно согласно решениям конгресса Степанакерту оказывается в разных объемах небольшая, но все-таки финансовая помощь в обход Баку, протесты которого игнорировались и игнорируются. Формальный повод, которым руководствуются законодатели — это «компенсации ущерба, нанесенного Армении в результате продолжающейся блокады со стороны соседних стран, Турции и Азербайджана». Но мы полагаем, что проблема значительно глубже, поскольку из всех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ только американцы последовательно придерживаются политики поддержки Республики Арцах, что наводит на мысль: вопрос формальной легитимности Нагорного Карабаха не воспринимается ими как проблема.

Говоря иначе, Вашингтон отказывается смотреть на ситуацию глазами Баку, что наглядно выразил недавно американский конгрессмен Фрэнк Паллоне, который представил проект резолюции «США — Арцах: визиты и общение», направленный на налаживание связей между Нагорным Карабахом и США и устранение искусственных препятствий для посещения Степанакерта официальными лицами США. По его мнению, именно позиция «вовлечения, а не исключения, является одним из важных факторов для снижения напряженности в регионе». Кстати, почти аналогичной точки зрения придерживается и другая страна-сопредседатель Минской группы — Франция, которую часто посещают руководители Республики Арцах и где время от времени Степанакерт проводит различные праздничные фестивали и другие мероприятия, посвященные Нагорному Карабаху. При этом официально Париж заявляет, что привержен принципам МГ ОБСЕ, выступает за политико-дипломатическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и воздерживается от признания независимости Республики Арцах.

Иначе ведет себя Москва. Практически на всех уровнях она блокирует выстраивание взаимоотношений со Степанакертом без признания статуса его независимости, вопреки тому, как это делают Вашингтон и Париж. Москва почему-то стоит на позициях Баку — «исключения, а не вовлечения», что вряд ли соответствует национальным интересам России. Надо признать, что на этом направлении азербайджанская дипломатия с опорой на своих российских лоббистов действительно преуспевает, имея возможность маневрировать на негласных противоречиях между странами-сопредседателями Минской группы. В то же время очевидно, что неофициальные контакты между Москвой и Степанакертом могли бы способствовать разрядке во взаимоотношениях между Баку и Ереваном.

И вот первый парадокс. Россия и Армения являются стратегическими партнерами, они члены ОДКБ и Евразийского экономического союза, тогда как Азербайджан фактически проводит прозападную внешнюю политику, имеет договор о военно-техническом сотрудничестве с Турцией, заявляет о европейской, а не российской ориентации. Второй парадокс. Ереван и Баку вместе, хотя, правда, и по разным тропам, дрейфуют в сторону Европы, где, кстати, ереванская и степанакертская дипломатия стали добиваться заметных успехов. Что же касается России, то она, действуя по официальным правилам Минской группы, оказывается в изоляции, отказываясь от выдвижения собственных инициатив по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Это не политика равной удаленности от сторон конфликта. Это серьезная стратегическая ошибка, последствия которой будут заключаться в изгнании Москвы из региона и перехвате Западом всех инициатив в выстраивании системы региональной безопасности. Только современные наивные российские мидовские «троцкисты» могу верить в то, что альянс Москва — Анкара — Баку укрепит позиции России в регионе. В свое время на этом направлении Ататюрк переиграл Сталина, теперь такую партию могут повторить Алиев вместе с Эрдоганом, играя против Путина.

Определим нынешнюю региональную геополитическую диспозицию. Сначала Азербайджан для того, чтобы реализовать свои энергетические проекты в обход России, а затем Грузия приложили максимум усилий, чтобы втащить в Закавказье США и Турцию. России удалось закрепиться только в Армении. В дальнейшем по всем признакам американцы и их европейские партнеры негласно стали отходить от позиции равноудаленности в отношении нагорно-карабахского конфликта, тогда как Россия продолжала играть роль «независимого арбитра». Попытки сохранить ровные отношения с Баку и Ереваном оказались сорванными после того, как Москва стала продавать оружие Азербайджану, несмотря на то, что тот находится в состоянии регионального вооруженного конфликта. И хотя баланс сил компенсировался поставками оружия Армении, это подогревало и подогревает со стороны Еревана политическое недоверие России. Тем более что в отношении Нагорного Карабаха Москва ведет игру по азербайджанским правилам, тогда как Ереван и Степанакерт стали диверсифицировать свою внешнюю политику, не рассчитывая на то, что Россия выставит свои условия Баку по снятию блокады.

Такая российская политика опасна, так как сохраняет у Азербайджана надежду на блицкриг в Карабахе. И это при том, что в Москве заявляют: ее цель — не допустить очередного вооруженного столкновения между Баку и Ереваном. Но это слова, а где дела? Чего стоят недавние заявления российских генералов о том, что «руководство Армении не ожидает, что Россия и остальные члены ОДКБ бросятся с оружием в руках защищать Армению в любом конфликте, а уж тем более в столь деликатном, как карабахский». Видимо, российским генералам нужно запретить выступать с политическими заявлениями. Не случайно в Баку это расценили как сигнал «можно воевать», как то, что Россия якобы берет курс на Азербайджан. В этом контексте заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана в связи с визитом президента Республики Арцах в США, слова, что «мы расцениваем это как изменение позиции США в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», выглядят логичными. На наш взгляд, серьезный фактор, который начинает выявлять корпоративный подход Москвы к этому конфликту, заключается либо в неумении или в нежелании строить отношения с так называемыми «сепаратистскими силами», которые, по оценке многих американских политиков и экспертов, «уже построили демократическое государство».

России необходимо вырываться из сложившегося порочного круга на этом направлении. Давно пора пригласить руководство Нагорного Карабаха в Москву и начать с ним диалог, как это делают другие страны-сопредседатели Минской группы. Что касается протестов Азербайджана, то их не опасаются ни США, ни Франция. Тогда почему их должна опасаться Москва, если она действительно желает устранить допущенные промахи в своей закавказской политике? Равная важность для России Баку и Еревана не подлежит сомнению. Пора вводить в эту схему и Степанакерт, пока у России сохраняются огромные преимущества и перед Вашингтоном, и перед Анкарой, а также возможности для достижения глубокого компромисса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.