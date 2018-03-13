Яровая: Ультиматум Мэй адресован ей самой

Москва, , 16:19 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») считает чудовищным то, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разбрасывается явно придуманными и необоснованными обвинениями, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастна Россия.

«Так называемый ультиматум Мэй, скорее, адресован к ней самой. То как легко должностное лицо разбрасывается явно придуманными и необоснованными обвинениями — чудовищно и, скорее, свидетельствует о том, что яд в отношения с Россией добавляют те, для кого ценность жизни людей, дипломатии и мира — разменная карта в большой политической игре за однополярное мировое господство», — заявила Яровая.

Те, кто игнорируют установленные процедуры расследования, экспертиз и взаимодействия в рамках международных соглашений, как себя сейчас ведут официальные лица Великобритании, явно действуют заведомо недобросовестно и корыстно заинтересованно, отметила депутат.

«И это не профессиональная некомпетентность, напротив, это профессиональная политическая провокация в логике современной безнравственной политики русофобии», — считает вице-спикер Госдумы.

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