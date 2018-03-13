Трамп хочет сделать новым госсекретарем директора ЦРУ Майка Помпео

Вашингтон, , 16:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что новым государственным секретарем станет нынешний директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео. Об этом американский президент написал сегодня, 13 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за службу!» — написал Трамп.

Стоит отметить, что кандидатура Помпео, предложенная президентом Трампом, еще должна пройти процесс утверждения Конгрессом США.

Про Помпео известно, что он имеет итальянские корни. Он окончил элитную военную академию США в Уэс-Поинте, где специализировался на машиностроении. В американской армии он служил как офицер кавалерии бронетанковой дивизии с 1986 по 1991 годы. Служба проходила в Европе.

После окончания холодной войны Помпео получил ученую степень юридического факультета Гарварда и какое-то время работал адвокатом. Затем серьезно занялся бизнесом. В итоге он стал президентом компании Sentry International, которая производит нефтедобывающее оборудование.

18 ноября 2016 года избранный президент Дональд Трамп объявил, что назначит Помпео директором Центрального разведывательного управления. Он был подтвержден сенатом Соединенных Штатов 23 января 2017 года с голосами 66 против 32.