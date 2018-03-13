ЛНР: Киев ложно обвиняет ЛНР в обстреле своих позиций

Луганск, , 16:13 — REGNUM Нарушения режима тишины со стороны Луганской Народной Республики (ЛНР) фальсифицируются украинскими военными, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник АндрейМарочко, сообщает 13 марта «Луганский информационный центр».

По его словам, заявления Генштаба ВСУ об обстрелах со стороны ЛНР и о раненных и погибших украинских военных являются дезинформацией. Марочко отметил, что информацию украинской стороны не подтверждают ни международные наблюдатели, ни представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Идет явная фальсификация данных по нарушению режима прекращения огня со стороны Народной милиции ЛНР», — сказал Марочко.

Он также отметил, что сводки Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и пресс-службы «Луганской военно-гражданской администрации» не сходятся. Также о недостоверных данных со стороны Украины говорят и местные жители.

Напомним, в Донбассе с 5 марта началось «весеннее» перемирие. Украинские силовики в первый же день перемирия нарушили режим тишины. В дальнейшем ВСУ продолжали нарушить перемирие, заявляя о том, что позиции украинских войск обстреливаются войсками Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).

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