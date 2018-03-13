Бежала в Россию или ЕС? Савченко выложила фото места своего пребывания

Киев, , 15:57 — REGNUM На Украине разгорелся шпионский скандал вокруг деятельности главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана и внефракционного депутата Надежды Савченко.

Напомним, 8 марта на контрольном пункте пропуска «Майорск» (Донбасс) спецслужбы задержали Рубана «при попытке ввезти на Украину с территории ДНР крупный арсенал оружия». Следствие огласило Рубану подозрение в подготовке покушения на президента Петра Порошенко и других высокопоставленных чиновников по ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Депутат Савченко хотела взять Рубана на поруки, но суд постановил арестовать задержанного на два месяца — до 6 мая без определения залога. В 2017 году Савченко и Рубан посещали исправительную колонию в г. Макеевка (ДНР), где содержатся украинские пленные.

Сегодня, 13 марта, Савченко должна была явиться на допрос в Службу безопасности Украины по делу Рубана.

«В рамках этого производства возникла необходимость допросить в качестве свидетеля народного депутата Надежду Савченко для выяснения всех обстоятельств совершения уголовных преступлений и причастных к этому лиц…12 марта 2018 года в аппарат Верховной Рады Украины передано письмо и отправлены повестки на вызов на 11:00 13 марта и 11.00 15 марта 2018», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.

В то же время вчера генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что депутат «отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов».

При этом замглавы фракции «Народный фронт», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук заявил, что Савченко сбежала в Россию.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев — вице-президент ПАСЕ подтвердил, что её нет в составе делегации Украины», — сказал Тетерук 12 марта в интервью LB.ua.

В свою очередь 13 марта Савченко на своей странице в Facebook выложила фото своего участия в работе парламентской сессии Европейского парламента (Страсбург).

«Основной темой встреч с евродепутатами председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», народного депутата Надежды Савченко — освобождение украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях», — написала Савченко.

Кроме того, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник потребовал лишить Савченко доступа к гостайне и исключить её изкомитета Рады по национальной безопасности и обороны.

«Я лично был инициатором постановления об исключении Савченко из комитета. Обидно, что оно до сих пор не рассмотрена в сессионном зале. Подтверждением собственно связей с уже задержанным Рубаном того, что она неоднократно посещала территории оккупированные российскими войсками говорит о том, что доступ к государственной тайне этой личности является абсолютно неприемлемым и возможно даже преступным», — сказал Винник в эфире телеканала ICTV.

Кроме того, советник министра МВД, депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко напомнил, что Савченко не имеет право брать на поруки подозреваемого в терроризме. Он также не исключил, что с Савченко снимут депутатскую неприкосновенность.

«Для того, чтобы следить за передвижениями госпожи Савченко у меня нет на это ни времени, ни желания. Если госпожа Савченко уедет жить в Российскую Федерацию, значит, подтвердятся все подозрения, которые были о ней. Я думаю, что она вернется в Украину и пойдет на допрос к следователю. Если выяснится, что Надежда Савченко является соучастником в ряде преступлений, и это будет иметь достаточно оснований, то генеральный прокурор внесет представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности. Я двумя руками проголосую «за», — сказал Геращенко 13 марта в кулуарах Рады.

При этом советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк обозвал Рубана «фейковым генералом».

«В том, что все это происходило при прямом кураторстве российских спецслужб, лично у меня, сомнений нет. Остается открытым вопрос о возможной роли… Савченко во всей этой истории. Она и Рубан — это прямые протеже врага Украины, путинского кума Медведчука … Безусловно, у Рубана были сообщники, которым предназначалось оружие для совершения терактов», — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Напомним, 9 марта судья Шевченковского райсуда Киева во время заседания по избранию меры пресечения Рубану заявил, что его подозревают в подготовке покушения на президента Порошенко, министра внутренних дел Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. Владимир Рубан в 2015—2016 годах выполнял функции переговорщика по освобождению пленных, которых удерживают на отдельных территориях Донбасса. 27 февраля 2017 года СБУ отменила ему разрешение на пересечение линии соприкосновения в Донбассе. Такой запрет СБУ ввела после того, как он и депутат Савченко посетили Донецк. В СБУ заявляли, что Рубан не имеет полномочий, чтобы вести переговоры по обмену пленными.