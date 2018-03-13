Володин обещает симметричные меры, если Лондон ограничит RT

Москва, , 15:53 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил симметричных мер для британских СМИ, если в Великобритании будут введены ограничения в отношении телеканала RT.

Несколько парламентариев призвали британское правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании.

По мнению Володина, в ситуации необходимо исходить из того, что «нет никаких оснований даже обсуждать тему преследования наших российских СМИ на территории Великобритании, как и не было оснований для того, чтобы обсуждать эти вопросы по отношению к нашим СМИ на территории США».

"Но если по этому пути представители власти Великобритании пойдут, то, конечно, мы будем продумывать зеркальные ответы. И однозначно сделаем это», — сказал Володин журналистам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастна Россия.

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