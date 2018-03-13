Синдзо Абэ: прямые переговоры между Токио и Пхеньяном возможны

Токио, , 15:47 — REGNUM Глава правительства Японии Синдзо Абэ допустил возможность прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает 13 марта агентство Kyodo News.

По словам источника во властных структурах Японии, на прямых переговорах Токио и Пхеньяна обязательно будет затронута проблема удерживаемых КНДР японских граждан, в то время как вопрос денуклеаризации Северной Кореи будет обсуждаться на переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном.

Кроме того, по сведениям источника агентства в Токио, правительство Японии рассчитывает на решение вопроса с удерживаемыми КНДР гражданами Японии необходимы личные переговоры с северокорейским лидером.

Следует отметить, что предыдущая встреча лидеров Японии и Северной Кореи прошла 14 лет назад, в 2014 году. Тогда в Пхяньяне состоялись переговоры главы японского правительства Дзюнъитиро Коидзуми с генеральным секретарём Трудовой партии Кореи Ким Чен Иром.

Напомним, одним из самых болезненных вопросов в отношениях между Токио и Пхеньяном остаётся проблема похищенных спецслужбами КНДР в 1970-е годы граждан Японии.

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Добавим, факт похищений 13 граждан страны был признан властями Северной Кореи в 2002 году. Пятерым жителям Японии было позволено вернуться на родину, остальные были объявлены умершими. Весной 2013 года стороны договорились провести расследование похищений, однако вскоре власти КНДР приостановили данную работу, так как Япония ввела односторонние санкции против Пхеньяна.

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