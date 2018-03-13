В Турции арестованы три боевика ИГИЛ*

Анкара, , 15:42 — REGNUM Силы безопасности Турции арестовали трех боевиков, подозреваемых в связях с «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 13 марта Anadolu.

Как утверждают в правоохранительных органах, все задержанные являются гражданами Ирака.

В результате деятельности боевиком «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Турции погибли свыше 300 человек.

Ситуация осложняется активной вовлеченностью Турции в гражданский конфликт в Сирии, в частности в противостояние Отрядам народной самообороны, распологающихся в Африне.

По заявлениям Анкары, военные ведут борьбу в Африне также с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что влечет собой стремление к мести со стороны террористов.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции приступили к операции «Оливковая ветвь», целью которой является обеспечение безопасности на сирийско-турецкой границе.

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