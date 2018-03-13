Белгородский избирком послал избирателей к оппозиционерам

Белгород, , 15:39 — REGNUM Избирательная комиссия Белгородской области разослала жителям региона приглашения на выборы президента, которые состоятся 18 марта 2018 года, указав неверные контактные данные. Как передает корреспондент ИА REGNUM, фотографии листовок разошлись по соцсетям, и белгородцы быстро выяснили, что избирком неправильно указал адрес собственного интернет-сайта.

В листовке, фото которой опубликовал избиратель, его информируют о номере избирательного участка по месту регистрации, адресе и контактных телефонах.

«Для получения информации о включении в список избирателей Вы также можете воспользоваться сервисом «Найди себя в списке избирателей», размещенном на официальный сайтах ЦИК России www.cikrf.ru и Избирательной комиссии Белгородской области www.belizbirkom.ru», — гласит информация в листовках.

Однако официальный сайт белгородского избиркома находится по адресу www.belgorod.izbirkom.ru. Адрес, указанный в листовке, был свободен до 13 марта. Теперь оплошностью региональной избирательной комиссии воспользовались представители оппозиции — адрес с листовок, которые разослали белгородским избирателям, переадресовывает пользователей на сайт с призывами бойкотировать выборы президента.

Согласно выходным данным на листовках, они были напечатаны по заказу областного избиркома в ЗАО «Белгородская областная типография». Тираж составил 1 млн 250 тысяч экземпляров.

«Это никак не повлияет ни на выборы, ни на явку, ни на результаты. Это сокращённое название сайта», — цитирует комментарий зампредседателя региональной избирательной комиссии Игоря Лазарева белгородский портал Fonar.tv.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года в Российской Федерации пройдут выборы президента. Зарегистрированы восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).