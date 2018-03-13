Савченко: Я явлюсь на допрос в СБУ сразу, как получу лично повестку

Киев, , 15:23 — REGNUM Депутат Верховной рады НадеждаСавченко не будет являться на допрос службы безопасности Украины (СБУ) 13 и 15 марта. Об этом депутат сообщила 13 марта на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав официальное письмо главе СБУ Василию Грицаку.

В своем письме Савченко указала, что она не скрывала от СБУ информацию о своей заграничной поездке. Информация о командировке подавалась депутатом своевременно в аппарат Верховной рады. Савченко отметила, что ей лично никакой повестки на допрос не приходило.

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«По меньшей мере, некорректно объявлять через СМИ, что я, узнав о вызове на допрос, уехала за границу, поскольку Вам доподлинно было известно о моей рабочей командировке», — парировала на обвинения СБУ Савченко.

Депутат подчеркнула, что прибудет на допрос только тогда, когда ей лично на руки передадут повестку.

Напомним, ранее СБУ передала в Верховную раду повестку для Савченко. Она должна была явиться на допрос 13 и 15 марта в СБУ по делу главы «Центра освобождения пленных» ВладимираРубана, которого обвиняют в покушении на убийство высших лиц Украины.

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