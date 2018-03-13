США намерены предложить Сербии новый план для Косово

Белград, , 15:11 — REGNUM США подготовили специальный план по урегулированию вопроса Косово, включающий четыре пункта, который будет представлен на рассмотрение официальному Белграду. Об этом сообщило сербское издание «Вечерние новости» со ссылкой на источники в диломатических кругах.

По информации издания, рабочий вариант плана может быть представлен новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом, который сегодня, 13 марта, посещает Белград для встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Сообщается, что американский план предусматривает, в частности, более широкие полномочия для Сообщества сербских муниципалитетов Косово, в том числе в сферах здравоохранения, образования, культуры. Предполагается, что сообщество сможет координировать свою деятельность с вице-президентом Косово, который будет избираться из числа косовских сербов.

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Белград, согласно плану США, не должен будут препятствовать получению Приштиной членства в международных организациях. В таком случае Сербия получит гарантии присоединения к Европейскому союзу, а со стороны Вашингтона — более широкую дипломатическую поддержку на международном уровне и экономическое содействие.

Источники издания также сообщают, что на неофициальном уровне всё более активно обсуждается идея урегулирования косовского вопроса путём раздела края на сербскую и албанскую части, но при этом отмечают, что такой подход не поддерживается Соединёнными Штатами.

Как передавало ИА REGNUM, в последние месяцы власти Косово неоднократно заявляли о желании большей вовлечённости США в процесс переговоров Приштины и Белграда в качестве «гаранта». Сербская сторона, в свою очередь, предлагала России стать посредником в том случае, если косовские албанцы продолжат настаивать на привлечении Вашингтона к этому процессу.

Напомним, переговоры между Белградом и Приштиной об урегулировании отношений проходят уже несколько лет при посредничестве главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини. Стороны заключили ряд соглашений, однако Белграду пока не удаётся добиться от албанских властей Косово исполнения важнейших пунктов, в том числе о создании в крае сообщества муниципалитетов с большинством сербского населения.

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