Чавушоглу: Турция и РФ развивают «стратегическое партнерство»

Москва, , 15:08 — REGNUM Власти Турции выступают за «долгосрочные» и «стратегические» отношения как со странами Запада, так и с Российской Федерацией. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО в Москве.

По его словам, отношения Турции и Запада не являются альтернативой контактам Анкары с РФ.

«Мы (власти Турции) видим это как две стороны одного целого, — говорит глава МИД Турции. — Мы не строим отношения, исходя из сиюминутной ситуации — нам нужны долгосрочные стабильные стратегические партнерства. И мы с РФ развиваем такое стратегическое партнерство».

2 марта агентство Anadolu сообщило, что 14 марта в столице России городе Москва пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

По данным агентство, дипломаты уточнят свои позиции по ключевым вопросом двухсторонних отношений, также проанализируют выполнение договоренностей ранее достигнутых президентами обеих стран.

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