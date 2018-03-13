В Дагестан прибыл Владимир Путин

Махачкала, , 15:01 — REGNUM В Дагестан с рабочим визитом прибыли президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В Махачкале в эти минуты проходит совещание. Об этом пишут региональные СМИ.

С раннего утра полиция Дагестана переведена на усиленный режим службы, пишет «АиФ Дагестан». Несколько улиц Махачкалы в связи приездом высоких гостей перекрыты. В аэропорту столицы, по данным издания, приземлились два спецборта с высокопоставленными чиновниками и силовиками.

Подтвердили эту информацию портал «Новое дело» и РИА «Дербент», сославшись на источник, близкий к администрации главы и правительства Дагестана. При этом в самой администрации Владимира Васильева новость о прибытии в Дагестан Путина не подтвердили, но и не опровергли.

По информации, которую предоставил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Махачкале Владимир Путин проведет встречу с общественностью и совещание о перспективах развития Дагестана.

Напомним, в республике с начала 2018 года проводятся масштабные антикоррупционные мероприятия, задержаны уже по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий несколько высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром Абдусамадом Гамидовым.

Глава государства на встрече с журналистами 2 марта отметил, что всё, что делается в республике, «делается в интересах народа Дагестана», и работа по борьбе с клановостью и коррупцией в республике будет продолжена.