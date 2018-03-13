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Ирак снимет запрет на международные рейсы в иракской Курдистан

Политика

Запрет может быть снят в течение недели

Багдад, 13 марта 2018, 14:51 — REGNUM  Премьер-министр Ирака Хайдер Абади согласился 13 марта снять запрет на международные рейсы в курдский регион Ирака, в результате чего международные авиасообщение с ним может быть восстановлено в течение одной недели, сообщает британское агентство Reuters.

В декрете, изданном правительством Ирака, указывается, что власти автономного региона согласились передать под федеральный контроль аэропорты городов Эрбиль и Сулеймания, распложённые в Иракском Курдистане.

В документе также указывается на создание нового органа Управления специальной защиты аэропортов региона Курдистана. Орган будет находиться в ведении МВД страны.

Напомним, международные авиасообщение с Иракским Курдистаном было прекращено после референдума в конце сентября 2017 года об отделении региона от Ирака.

Тогда попытка местных курдских властей была подавлена вооруженными силами Ирака, захватившими находившиеся прежде в руках курдах районы, в том числе Киркук.

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