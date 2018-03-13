Чиновников в Тверской области простимулируют зарплатой: Руденя

Тверь, , 14:33 — REGNUM В Тверской области рассмотрят возможность повышения заработной платы сотрудникам местных администраций. Проработать вопрос в течение месяца поручил губернатор Игорь Руденя 13 марта на заседании правительства Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регправительства.

«Если сотрудник неэффективно работает, то и качество администрирования территории ухудшается. Все, что мы делаем сегодня — выделяем деньги на ремонт дорог, размещаем фельдшерско-акушерские пункты, боремся за развитие сельского хозяйства, стараемся навести порядок в лесопользовании — руководители муниципалитетов должны быть нам помощниками, поэтому в данной ситуации лучше посмотреть, что можно сделать для повышения эффективности их работы», — сказал Игорь Руденя на заседании правительства.

О том, что необходимо усилить мотивацию управленцев на муниципальном уровне для достижения результатов, в том числе — повышением уровня оплаты труда — говорил накануне, 12 марта, выступая на Форуме муниципальных образований Тверской области, председатель Госдумы Вячеслав Володин, который отметил, что на муниципальный уровень должны приходить высокопрофессиональные управленцы.

По мнению Игоря Рудени, увеличение размера оплаты труда для чиновников должно идти параллельно с повышением требований к качеству работы, а оплата труда должна быть увязана с объективными показателями работы муниципалитетов по решению ключевых задач, стоящих перед территориями.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 марта, в Твери состоялся Форум муниципальных образований «Верхневолжье, устремлённое в будущее». В его работе приняли участие председатель Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин, губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания области Сергей Голубев, представители всех муниципальных образований региона, лидеры общественного мнения, ветеранских и молодёжных военно-патриотических организаций, — всего свыше 3,5 тысячи делегатов.

Основной темой форума стали вопросы реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, в том числе — в части развития в муниципалитетах социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

На форуме обсуждались вопросы исполнения программ ремонта местных дорог, повышения доступности медицинских услуг. Губернатор сообщил, что Тверская область в этом году получит около 196 млн рублей из федерального бюджета на расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности и приобретение мобильных медицинских комплексов. Еще порядка 108 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на укрепление материально-технической базы детских поликлиник.