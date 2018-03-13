Головокружение от успехов — губернатор Севастополя отчитался о работе

Севастополь, , 14:20 — REGNUM В Севастополе эффективность использования средств ФЦП в 2017 году составила 87,5%. Об этом губернатор Дмитрий Овсянников сообщил 13 марта во время отчёта перед депутатами Заксобрания о работе местного правительства.

Глава Севастополя заявил о высокой эффективности реализации программы объектов ФЦП, в рамках которой из федерального бюджета было выделено более 8,5 миллиардов рублей, а также более 111 миллионов рублей из городской казны.

В частности, по его словам, в прошлом году за счёт средств федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2020 года» в городе построено и введено в эксплуатацию 16 социально важных объектов.

«Эффективность использования средств, выделенных в рамках федеральных целевых программ, составила 87,5%», — отметил губернатор.

Кроме того, по его словам, были спроектированы и одобрены экспертизой ещё 20 объектов, а также заключены контракты на строительство ещё 13 соцобъектов. Среди них, в частности: четыре детских сада и школа-коллегиум, многоквартирный дом для депортированных граждан, кольцевой газопровод высокого давления от ГРС-1 через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, КОС «Южные», севастопольский участок трассы «Таврида» и реконструкция Камышового шоссе, территорий, прилегающих к Владимирскому собору и Георгиевскому монастырю на мысе Фиолент.

Губернатор также сообщил, что по итогам 2017 года Севастополь занял 23-е место в стране по уровню жизни. По его словам, численность населения увеличилась на 7,7 тысячи человек.

Помимо этого Дмитрий Овсянников проанонсировал на 2018 год начало строительства больницы скорой медицинской помощи.

Также отметим, что по данным местных телеграмм-каналов, депутаты из группы Алексея Чалого подготовили для губернатора около сотни вопросов. Однако в правительстве надеялись, что парламентарии не будут накалять обстановку накануне визита президента РФ Владимира Путина (поездка в регион запланирована на 14 марта).

«Если говорить об отчёте, то это просто много букв и цифр, не подбитых под выполнение задач стратегии Севастополя до 2030 года. Интересно, читал ли этот документ сам Овсянников. Потому что присланный заранее в Закс отчёт сильно разнится с публичными заявлениями губернатора и его свиты. Например, правительство хвалило себя в СМИ за трехпроцентный промышленный рост в 2017, а в отчете — минус 11%», — отмечают наблюдатели, утверждая, что многое из написанного расходится с тем, что декларируется.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо прочего в городе также развивается конфликт между губернатором и прокуратурой, который возник на почве судебных споров вокруг земли.

В частности, правительство заключило госконтракт по подготовке исков с частной юридической компанией «Правозащита», однако в прокуратуре заявили о нарушениях в её работе и настаивали на расторжении контракта. В ответ чиновники обвинили прокурора в личной заинтересованности.

Позже местный районный суд удовлетворил иск правительства в отношении земельного участка, принадлежащему прокурору города Игорю Шевченко, обязав его вернуть в городскую собственность 10 соток земли на мысе Фиолент.

В ответ прокуратура, по заявлению губернатора, пыталась инициировать обыск в доме, который он арендует.

«Я арендую дом. Вчера прокурор решил этот дом осмотреть. Он у меня указан в декларации. Наверное, у нас прокуратура в последнее время стала адресным бюро, которая по заявлению жителей определённого села жаждет его смотреть: спальни, комнаты, все остальное», — заявил он, подчеркнув, что осмотр помещения возможен в случае совершения преступления. Однако, по его мнению, требовать его у арендодателя, который сдаёт дом, незаконно.

«Не лезьте в чужой дом, уважаемый Шевченко и компания. А разбирайтесь с законами», — добавил Овсянников.