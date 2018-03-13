1,55 млн граждан РФ сменили участок для голосования через портал госуслуг

Москва, 13 марта 2018, 14:15 — REGNUM Сегодня, 13 марта, завершается работа сервиса «Выбор избирательного участка на выборах президента России», который был запущен на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), сообщили в Минкомсвязи РФ
За время действия сервиса на портале госуслуг от жителей России было подано 1,55 млн заявлений.
Стоит отметить, что услуга подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения для того, чтобы принять участие в выборах на другом удобном избирательном участке, введена впервые в истории страны.
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В ведомстве подчеркнули, что в феврале и марте 2018 года услуга по выбору участка для голосования вошла в список наиболее популярных сервисов ЕПГУ.
Заявление на смену избирательного участка можно было подать только один раз в период проведения выборной кампании.
Напомним, на данный момент на Едином портале госуслуг зарегистрировано 68 млн пользователей.
По данным ЦИК, более 4,2 млн жителей России подали заявления о голосовании на выборах президента России 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации.
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Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что 12 марта завершается прием заявлений в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг.
С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации.
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