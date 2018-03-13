Александр Хинштейн раскритиковал доводы британского премьер-министра

Москва, , 14:22 — REGNUM Вся история, связанная с отравлением Сергея Скрипаля, носит политически мотивированный характер, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил 13 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя антироссийские инвективы Терезы Мэй в адрес российских властей в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Происходящее в Великобритании — это проявление не силы, а слабости британских властей, и у меня нет сомнений, что всё происходящее носит политически мотивированный характер, — заявил Хинштейн. — Я бы обратил внимание на некоторые нестыковки. Британские СМИ сообщили о яде «Новичок» как о новейшей разработке российских спецслужб, хотя об этом яде впервые было рассказано химиком Вил Мирзаяновым в 1992 году. Новейший яд! Однако дьявол в деталях. Господин Мирзаянов с 1996 года постоянно проживает на территории США. Он является активным участником оппозиционной антироссийской деятельности. Выступает с регулярной критикой в адрес кремлёвского режима. Человек совершенно очевидно политически мотивированный. Его РФ обвиняла в разглашении государственный тайны».

При этом Александр Хинштейн в очередной раз напомнил, что за границей на сегодняшний день находятся около 30 перебежчиков из числа бывших сотрудников российских спецслужб, и подчеркнул, что РФ не было никакого смысла покушаться на жизнь Сергея Скрипаля.

Напомним, что в своём выступлении перед британским парламентом премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй заявила, что правительство её величества считает высоковероятным причастность Российской Федерации к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля. Соответствующее заявление Мэй сделала сегодня, 12 марта, выступая перед британским парламентом. Также она заявила, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены редким нервно-паралитическим веществом, якобы разработанным в Российской Федерации.

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