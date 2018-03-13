Фрегат-невидимку в Петербурге подготовили к вселению экипажа

Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» (проект 22 350), который строится на «Северной верфи» в Петербурге, подготовили к вселению экипажа. Этот фрегат строится по технологии «невидимки».

Как сообщила 13 марта пресс-служба предприятия, специальная комиссия, с участием судостроителей и военных моряков, завершила контрольную проверку готовности к вселению личного состава корабля.

Были проверены жилые, служебные, санитарно-бытовые помещения, медицинский блок, наличие и работа аварийно-спасательных средств, систем пожаротушения, кондиционирования, дизель-генераторов, компрессоров, холодильных машин и другого оборудования.

Тщательной проверке также подверглось камбузное оборудование.

«Для демонстрации его работы камбузная команда приготовила «контрольный» обед, который состоял из овощного салата, солянки, котлет, отварного картофеля, выпеченного хлеба и компота, — пояснили в пресс-службе «Северной верфи». — Моряки рассказали, что четырем-пяти кокам для приготовления обеда на экипаж из примерно двухсот человек требуется около трех — четырех часов. Всего по корабельному распорядку установлено четыре приема пищи в день».

По результатам проверки комиссия подписала акт о готовности корабля к вселению личного состава, которое начнется с середины марта.

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Фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» разработан Северным проектно-конструкторским бюро. С помощью особой архитектуры сплошной надстройки физические поля фрегата минимизированы, снижена эффективная поверхность рассеивания, что понижает радиолокационную и оптическую заметность корабля.

Фрегаты проекта 22 350 предназначены для боевых действий в океанских и морских районах против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак с воздуха как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Водоизмещение корабля — 4500 тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 м, скорость — до 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток, экипаж — 180−210 человек.

Вооружение: корабельная артиллерийская установка А-192 калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

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