СМИ: Заявления Насти Рыбки заинтересовали агентов ФБР

Бангкок, , 14:09 — REGNUM Агенты ФБР США пытались установить контакт с находящейся в тайской тюрьме Анастасией Вашукевич (известная как Настя Рыбка), которая ранее заявила о наличии «доказательств вмешательства РФ» в выборы в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного тайского чиновника.

По данным источника, агенты ФБР направили запрос в местное иммиграционное бюро с просьбой организовать встречу с девушкой. Однако, по законам Таиланда, доступ к задержанным разрешен только адвокатам и родственникам, поэтому агенты ФБР получили отказ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2018 г. в Таиланде были задержаны десять граждан, незаконно проводивших в стране «секс-тренинги». Среди задержанных оказались видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные как Алекс Лесли и Настя Рыбка.

В начале марта Настя Рыбка сообщила журналистам газеты The New York Times о том, что она якобы располагает аудиозаписью, которая имеет отношение к делу о предполагаемом «вмешательстве России» в выборы президента США в 2016 г.

В ходе беседы с журналистами она заявила, что готова передать американской стороне аудиофайлы в обмен на политическое убежище.

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