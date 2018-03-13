Киев обстрелами провоцирует военных ДНР на ответный огонь

Донецк, , 14:08 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 12 марта резко нарастили интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР), стремясь спровоцировать военных республики на ответный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил ДНР.

По сведениям силовиков ДНР, украинские военные применяли для обстрелов минометы, которые должны быть отведены от линии соприкосновения. По словам руководителя пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова, факт увеличения интенсивности обстрелов обусловлен попыткой ВСУ спровоцировать подразделения ДНР на ответный огонь.

«Цель этих действий — вынудить наши ВС открыть ответный огонь и, через подконтрольные и взаимодействующие СМИ, преподнести мировой общественности данные факты в качестве «доказательств» того, что ДНР якобы в одностороннем порядке нарушает взятые на себя обязательства», — подчеркнул Безсонов.

Он отметил, что для фиксации фактов нарушения перемирия в зону конфликта прибыли более десятка украинских и иностранных телеканалов и информагентств.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в результате обстрела ВСУ автомобилей с рабочими, едущими на работу на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) одна из машин была серьезно повреждена, из-за чего не смогла двигаться дальше.

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ВСУ начали обстрел служебных машин с рабочими в 07:30 утра из стрелкового оружия. Информации о пострадавших рабочих не поступало.

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