Теракт в Йемене: есть погибшие

Сана, , 14:02 — REGNUM В результате террористического акта, совершенного смертником, погибли по меньшей мере три человека, сообщает 13 марта Anadolu со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в городе Аден, нападавшие стремились причинить урон военным, обучаемым инструкторами из ОАЭ.

«Три человека были убиты в результате нападения», — отметил источник, добавив, что еще несколько человек получили ранения, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ответственность за нападение на военных пока не взяла ни одна террористическая группировкам.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году, после значительных успехов хуситов, взявших под контроль большую часть государства, в конфликт на стороне свергнутого президента Мансура Хади вмещалась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

Бомбардировки Эр-Риядом мирных жителей, а также объектов инфраструктуры привели страну на грань гуманитарного кризиса. ООН обвиняет королевство в военных преступлениях.

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