Генсек НАТО: покупка Турцией С-400 – «национальное решение» страны

Анкара, , 14:00 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал 13 марта план Турции по покупке российских зенитно-ракетных систем С-400 «национальным решением», сообщает турецкое агентство Anadolu.

С таким заявлением он выступил в интервью турецком агентству, подчеркнув, что каждая страна-член НАТО, в том числе Турция, вправе выбирать, в какой потенциал она желает делать вложение.

«Это национальное решение. Для НАТО важно взаимодействие систем, что означает, что разные системы могут работать совместно», — указал генсек НАТО.

«Пока не было запроса об интеграции С-400 в совместную систему НАТО. Совершенно очевидно, что интеграция такой системы будет связана с определенными сложностями», — добавил он.

Напомним, контракт на поставку в Турцию российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на сумму $2,5 млрд был заключен в конце 2017 года. По словам официальных лиц России, первые поставки планируем начать «в марте 2020 года».

Приобретение Анкарой российских комплексов вызвало в странах-союзниках Турции по НАТО неудовольствие. В частности, США неоднократно призывали Турцию отказаться от идеи приобретения этих установок, оправдывая это тем, что они не могут быть интегрированы в систему НАТО.