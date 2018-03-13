Defense News: решение о поставках Javelin Киеву — ошибка

Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Решение властей США о поставках Киеву противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) ошибочно, так как это неизбежно приведёт к нарастанию противостояния в Донбассе и к ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет 12 марта американская газета Defense News.

Издание уточняет, что принятое 1 марта решение о поставке 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок не окажет никакого позитивного для США воздействия на вооруженный конфликт на востоке Украины.

«Отправка оружия в Украину с большей вероятностью приведет к эскалации конфликта, результат которого жизненно важен для интересов национальной безопасности РФ и, в лучшем случае, обладает периферийным значением для США», — пишет издание.

Также, по мнению экспертов газеты, принятым решением Вашингтон неизбежно усугубит конфликт, и это «закончится плохо для украинцев», которые «просто хотят остановить насилие». Кроме того, по словам издания, США следует воздержаться от принятия на себя дополнительных, только косвенно затрагивающих их интересы обязательств.

Также отмечается, что Россия не может допустить дальнейшего сближения Киева с ЕС и усиления там антироссийских настроений в силу своих исторических связей с Украиной.

«Наша задача заключается в том, чтобы понять, почему русские делают то, что они делают», — отмечают эксперты.

По их мнению, США «не всегда и не везде» должны противостоять Москве, в свете этого решение о поставке ПТРК Javelin на Украину выглядит скорее проявлением реакционной, чем стратегической внешней политики США.

«Иногда США адекватно реагируют на поведение России, особенно когда её поведение противоречит нашим жизненным интересам. Однако, если на карту не поставлены такие интересы, более целесообразно сотрудничать с Москвой в попытках разрешить спор с помощью дипломатии», — отмечает издание.

Напомним, 1 марта, Госдеп США принял решение о поставке Киеву 37 пусковых установок ПТРК Javelin и 210 ракет к ним. Это минимальный объем вооружений, который власти США могут экспортировать без согласования с конгрессом.

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Добавим, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете государства на 2018 год. Документ предусматривает предоставление Киеву финансовой помощи в размере $350 млн для сдерживания внешней агрессии.

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