Мадрид, , 13:46 — REGNUM В Испании сотрудники специальных служб выявили объекты недвижимости, которые якобы принадлежат дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его окружению. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.

По данным издания, стоимость конфискованного имущества составляет более 600 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу после начала войны в Сирии в 2011 году, тогдашний президент США Барак Обама заявил, что «Асад должен уйти». Эта фраза стала своеобразным лозунгом всего западного подхода к решению сирийского конфликта.

Вашингтон и Брюссель постоянно твердили о том, что законный президент Сирии должен отказаться от власти и фактически бросить страну на растерзание террористам.

Только прямое вмешательство РФ в сирийскую войну смогло переломить ее ход и спасти Асада и его правительство от неминуемого падения под натиском террористов.

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