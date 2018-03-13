Украина бесится от того, как интенсивно развивается российский Крым

Симферополь, , 13:38 — REGNUM Законопроект «О прощении», а также попытки запретить ряд российских и донецких СМИ — очередная «шедевральная» инициатива, являющаяся результатом безысходности и безрезультативности всех попыток украинских националистов ослабить Россию. Предлагая «раскаяться», как они говорят, «агентам Кремля», авторы этих законопроектов по сути расписываются в собственной ничтожности. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал крымский депутат Госдумы РФ, координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

Напомним, на днях на Украине предложили принять законопроект, одной из статей которого жителям Крыма и Донбасса предлагается «признать свою вину, искренне раскаяться и попросить прощения за совершенные преступления у украинского народа и государства».

«Самому Сенченко дорога в Крым закрыта раз и навсегда — я говорю не только об уголовной ответственности, которая стопроцентно его ожидает в Российской Федерации, а и об отношении простых крымчан к этому персонажу, который хотел сдать Крым бандеровцам. Вот ему-то жители Крыма точно никогда этого не простят», — отметил парламентарий.

По его словам, все эти инициативы рождаются в бессильной злобе от того, как интенсивно развивается российский Крым.

«И хотя такие бредовые инициативы рассчитаны на одураченное население Украины в преддверии предстоящих там выборов, я думаю, что у украинского народа начинают открываться глаза на тех, кто ими правит уже четыре года», — считает депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо этого на Украине решили запретить два десятка российских и донбасских СМИ, которые, якобы, угрожают конституционному строю страны.

По данным министерства информационной политики Украины, которую распространили местные информационные агентства, в новый «чёрный список» также попали шесть крымских изданий: Крыминформ, КИА, «Крымская газета», «Крымское эхо», РИА Новости Крым и «Крымские новости».

По мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, данные решения свидетельствуют о том, что украинский режим доживает последние дни и это ни что иное как агония власти.

«Государственный переворот 2014 года, разрушение конституции страны, убийства людей, в том числе крымчан и жителей Донбасса и Луганска, запрет всех СМИ, которые несут хоть какую-то долю правды, перекрытие дорог, блокады — это их фирменный почерк. Им правда — как вампиру свет, поэтому они пытаются любыми путями препятствовать его проникновению. Но в современном мире эти попытки тщетны, и это очередная абсурдная попытка»! — подчеркнул крымский политик.

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