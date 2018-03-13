Украинская власть натравливает радикалов на дипломатов РФ – версия

Москва, , 14:05 — REGNUM Украинские националисты координируют свои действия с местными государственными структурами вроде МВД или администрации президента, считает политический обозреватель интернет-издания UKRAINA.RU Александр Чаленко. Об этом он заявил 13 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя намерения украинских радикалов блокировать российские дипломатические учреждения на Украине.

«Разогнать всех этих националистов и посадить очень легко, — заявил Чаленко. — И до 2014 года их сажали спокойно. Например, при Леониде Кучме им давали сроки. Сегодня они действуют так и объявляют только потому, что координируют свои действия с госструктурами. С МВД и с администрацией президента».

По мнению Чаленко, украинские радикалы используются местными властями, в частности, для разгона неугодных режиму митингов и акций протеста, которые не получается запретить официально.

Другой участник передачи, политолог Геворг Мирзаян сравнил происходящее на Украине с тем, как вели себя японские милитаристы в годы Второй мировой войны и германские нацисты.

В свою очередь, ведущий программы Артём Шейнин в рамках дискуссии с польским представителем по поводу угроз украинских националистов призвал его «прочитать книжку Гитлера». В ответ на замечание о недопустимости таких призывов Шейнин заявил, что «книги Гитлера не запрещены к чтению».

В этой связи напомним, что, согласно решению Кировского районного суда города Уфы от 24 марта 2010 года, книга Адольфа Гитлера «Моя борьба» внесена в Федеральный список экстремистских материалов.

Кроме того, отметим, что поводом к развернувшейся дискуссии стало обещание ряда украинских националистических организаций сорвать на Украине выборы президента России. Согласно распространённой ими информации, в Киеве, Харькове, Одессе и Львове националисты намерены заблокировать вход в здания российских дипломатических ведомств и создать некий «коридор позора». Свои действия ультраправые обосновывают тем, что, те, кто принимает участие в выборах российского президента, «поддерживает захват украинских земель».