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Великобритания: военные в Мьянме вновь применили насилие против рохинджа

Политика

Лондон призвал Нейпьидо допустить миссию ООН на территорию государства

Нейпьидо, 13 марта 2018, 13:21 — REGNUM  Министр Великобритании по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона Марк Филд заявил, что военные в Мьянме продолжают применять насилии в отношении народности рохинджа, сообщает 13 марта Anadolu.

Данное заявление Филд сделал на основании доклада, опубликованного Организацией Объединенных Наций, по данным которой правительство Мьянмы совершает военные преступления в отношении жителей мятежного штата Ракхайн.

«Отчет миссии ООН по установлению фактов в Мьянме подтвердил ужасающие нарушения прав человека», — подчеркнул Филд.

«Данные факты демонстрируют необходимость открытого и прозрачного расследования. Я настоятельно прошу власти Мьянмы сотрудничать с миссией ООН и предоставить ей весь необходимый доступ, чтобы они могли продолжить работу», — добавил министр.

Напомним, 20 августа 2017 года в Мьянме вспыхнул внутренний конфликт, вызванный нападением террористов из «Армии освобождения рохинджа» на правительственные блокпосты.

В ходе крупномасштабного противостояния страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, которые отправились в Бангладеш и поселились в лагерях для беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Amnesty International : власти Мьянмы строят военные базы в штате Ракхайн

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