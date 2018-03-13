Чичваркин заподозрил в слежке за собой спецслужбы России

Лондон, , 13:10 — REGNUM Ранее обвинённый в России в похищении человека и вымогательстве экс-совладелец торговой компании «Евросеть» Евгений Чичваркин заявил, что за ним следит российская разведка. Об этом сообщает 12 марта The New York Times.

Чичваркин отметил, что, несмотря ни на что, в Лондоне он себя чувствует спокойнее, особенно после убийства в 2015 году в Москве известного политика Бориса Немцова. По его словам, в Лондоне сотрудники спецслужб России более ограничены в своих методах.

«В Москве они могут использовать оружие», — цитирует издание Чичваркина.

По его словам, он видел в нескольких десятках метров от своего дома группу мужчин, щёлкающих семечки подсолнуха, а эта привычка «распространена среди мужчин из российской деревни». Добавим, хотя уголовное дело в отношении экс-совладельца «Евросети» было закрыто еще в 2011 году, однако предприниматель пока не планирует возвращаться в Россию.

Ранее Чичваркин заявлял, что вернется в Москву только после того, как в России пройдет гей-парад.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2015 года Чичваркин, проживающий с 2008 года в Великобритании, получил уведомление из банка с требованием отчитаться по происхождению своих активов.

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По его словам, «уважаемый и очень крупный английский банк» заинтересовался «в связи с санкциями в отношении РФ» откуда у Чичваркина средства, какие есть активы, как они получены.

Добавим, 4 марта в британском городе Сотсбери был обнаружен в бессознательном состоянии бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, по мнению британских спецслужб, отравленный неким нервно-паралитическим веществом якобы российского производства.

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