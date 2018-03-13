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Вице-президент США: Россия пыталась повлиять на президентские выборы

Политика

Профильные ведомства и американские спецслужбы «предпринимают серьезные меры, чтобы этого не повторилось вновь»

Вашингтон, 13 марта 2018, 13:07 — REGNUM  Россия предпринимала попытки повлиять на результаты американских выборов в 2016 году, заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News.

«На сегодняшний день ясно, что российские лица и элементы, а также, возможно, другие страны пытались внести раскол в эти выборы», — заявил Пенс.

По его словам, профильные ведомства и американские спецслужбы «предпринимают серьезные меры, чтобы этого не повторилось вновь». При этом усилия, «направленные на привлечение этих лиц к ответственности», будут продолжены, подчеркнул он.

Напомним, ранее в США завершилось одно из расследований якобы вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Как следует из предварительных выводов Комитета палаты представителей конгресса по разведке, доказательств сговора между сотрудниками избирательного штаба действующего главы Белого дома Дональда Трампа и Москвой не найдено.

Как сообщало ИА REGNUM, расследования «вмешательства» России в выборы проводят ФБР, спецкомитет по разведке Сената и аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. При этом Москва неоднократно заявляла о бездоказательности таких обвинений.

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Выборы в США

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