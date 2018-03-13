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В Ярославль приехал третий министр за 11 дней

Политика

На этот раз это министр транспорта

В Ярославль приехал третий министр за 11 дней
Иллюстрация: Kremlin.ru
Максим Соколов

Ярославль, 13 марта 2018, 12:56 — REGNUM  В Ярославль с рабочим визитом прибыл министр транспорта Максим Соколов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Он прилетел в аэропорт Туношна, где ему рассказали о планах по развитию гражданской авиации в регионе. Главная цель визита главы ведомства — инспекция строительства моста через реку Которосль в Ярославле. Общая стоимость проекта — 642 миллиона рублей. На данный момент закончена вторая из шести надвижка пролетных строений. Согласно муниципальному контракту дата окончания работ — 16 октября 2018 года. При этом губернатор Дмитрий Миронов обещал сдать мост раньше этого срока — до начала лета.

Максим Соколов примет участие в совещании, в котором обсудят основные вопросы реализации в регионе государственной программы «Безопасные и качественные дороги». С начала марта в Ярославле побывали руководители МЧС и Министерства культуры.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры

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