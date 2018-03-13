Дело Скрипаля: Sky News предложил читателям решить, как поступить с Россией

Лондон, , 12:51 — REGNUM Британский телеканал Sky News предложил 13 марта своим читателям решить, стоит ли сборной страны ехать на Чемпионат мира по футболу в свете предположительной причастности российских спецслужб к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Соответствующий опрос размещен на сайте телеканала.

Составители отмечают, что, по словам премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, «велика вероятность» того, что за отравлением бывшего сотрудника спецслужб и его дочери Юлии. В связи с этим ряд британских официальных лиц предложил в качестве ответной меры бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который должен пройти этим летом в России.

Телеканал предлагает рассмотреть такие варианты, как полный бойкот Чемпионата, участие в нем, поскольку отказ ничего не даст, а также частичный бойкот, в рамках которого в спортивном мероприятии примут участие исключительно спортсмены, тогда как официальные лица воздержатся от посещения России.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, в прошлом полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, и его 33-летняя дочь были найдены 7 марта в британском городе Солсбери были с признаками отравления.

Власти Великобритании указали на высокую вероятность причастности к отравлению Скриполя и его дочери Юлии России.