МИД РФ призвал Киев обеспечить безопасность в день выборов президента

Москва, , 12:33 — REGNUM МИД России выразил обеспокоенность намерениями ряда украинских националистических организаций воспрепятствовать проведению выборов президента РФ 18 марта 2018 года в дипломатических и консульских учреждениях России на Украине.

В заявлении МИД РФ отмечается, что подобные угрозы, которые поступают в адрес российской дипмиссии, прямо и грубо нарушают обязательства Украины по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях.

Такие действия радикалов являются прямым следствием «проводимой киевским режимом русофобской политики». Эта политика, пояснили в МИД России, замешана на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка.

Дипломаты обратились к властям Украины с требованием безусловного обеспечения безопасности дипмиссий, в которых пройдет голосование. Речь идет о посольстве России в Киеве и генконсульствах в Харькове, Львове и Одессе.

«На украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств», — заключили в МИД РФ, выразив надежду на то, что Киев предпримет все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций.

Напомним, 18 марта 2018 года пройдут выборы президента России. Граждане РФ, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в консульствах и посольствах.

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