Восточную Гуту покинула еще одна группа мирных жителей

Дамаск, , 12:27 — REGNUM Город Дума в Восточной Гуте (Сирия) смогла покинуть по гуманитарному коридору вторая за день группа мирных жителей, сообщают «Вести».

В составе первой группы вышли 35 человек, из них 20 — женщины и дети. Всего к настоящему времени из Восточной Гуты вышли около 100 человек.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов ранее заявил, что 13 марта планируется вывести из оккупированного района более 1 тыс. боевиков и мирных жителей.

Напомним, договоренность о выводе людей по гуманитарному коридору была достигнута в ходе переговоров представителей центра по примирению враждующих сторон с лидерами боевиков.

Ранее из Восточной Гуты вышли две группы — одна в составе 52 человек покинула населенный пункт Мисраба, а вторая из 76 человек вышла с территории Дубай.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в конце февраля. 24 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401, требующую от сторон конфликта обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на месяц.

Ежедневная гуманитарная пауза по поручению президента РФ Владимира Путина действует с 27 февраля, однако выйти из района мирным жителям не дают боевики — они обстреливают гуманитарные коридоры.

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