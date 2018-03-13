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Лидеры Египта и Франции обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

Политика

Обе стороны сошлись во мнении, что единственным допустимым вариантом прекращения конфликтов является дипломатия

Каир, 13 марта 2018, 12:23 — REGNUM  Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, сообщает 13 марта Anadolu.

Стороны обсудили ситуацию в Ливии и Сирии — странах, разрываемых внутренними конфликтами.

Обе стороны сошлись во мнении, что единственным допустимым вариантом прекращения конфликтов является дипломатия.

В ходе переговоров обсуждались другие проблемы, затрагивающие регион Ближнего Востока, в частности противостояние угрозе терроризма.

Отношения между Египтом и Францией стремительно развиваются, в частности Париж вышел на третье место среди стран поставщиков вооружения в арабскую страны, после США и России.

Напомним, Египет, как и Сирия и Ливия, испытал серьезные внутренние потрясения в 2011 году после событий известных как «Арабская весна», одна государство смогло преодолеть внутренние противоречия и не позволить радикальным исламистам прийти к власти.

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Ситуация на Ближнем Востоке

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