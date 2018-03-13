На Украине боятся читать российские и донецкие СМИ

Симферополь, , 12:17 — REGNUM На Украине решили запретить более двух десятков российских, а также донецких СМИ, которые, по мнению киевских властей, угрожают конституционному строю страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, по информации министерства информационной политики Украины, которую распространили местные информационные агентства, в очередной «чёрный список» попали шесть крымских изданий: Крыминформ, КИА, «Крымская газета», «Крымское эхо», РИА Новости Крым и «Крымские новости».

«Думаю, этот украинский режим доживает последние дни и это не что иное как агония власти. Почерк и образ украинской власти у крымчан уже сформированы», — прокомментировал ситуацию в Facebook спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По его мнению, государственный переворот 2014 года, разрушение конституции страны, убийства людей, в том числе крымчан и жителей Донбасса и Луганска, запрет всех СМИ, которые несут хоть какую-то долю правды, перекрытие дорог, блокады — это фирменный почерк нынешнего украинского режима.

«Им правда — как вампиру свет, поэтому они пытаются любыми путями препятствовать его проникновению. Но в современном мире эти попытки тщетны, и это очередная абсурдная попытка!» — подчеркнул крымский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая провокационная инициатива в адрес России. Так, на днях бывшим депутатом Верховной рады Украины Андреем Сенченко был предложен скандальный законопроект «О прощении», согласно которому все, кто «в период вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны (Украины)» действовал в интересах государства-агрессора, должны будут «признать свою вину, искренне раскаяться и попросить прощения за совершенные преступления у украинского народа и государства».

Для таких граждан законопроектом предусматривается «альтернативное» наказание. Бывший парламентарий предлагает применять по отношению к «раскаявшимся» не уголовное наказание, а ограничение гражданских прав — запрет на работу в органах государственной власти и местного самоуправления Украины, а также запрет на участие в выборах на срок от пяти до десяти лет.

По мнению политолога Игоря Рябова, киевский режим выискивает новые способы повлиять на настроение крымчан накануне выборов президента России, которые состоятся 18 марта.

«Эта инициатива «упакована» в виде пряника, но с традиционным для киевского режима пренебрежением к крымчанам. Они такого рода пряники раздают не первый раз, и ничего не получается. Никто о Киеве в Крыму не вспоминает, ничего кроме сожаления о том, какая там власть установилась», — отмечал эксперт.