Киев, , 12:10 — REGNUM Депутат Верховной рады Надежда Савченко ответила на обвинения в побеге в Россию и опубликовала в Facebook фотографии из Страсбурга, где она сейчас находится.

О том, что Савченко могла сбежать в Россию, ранее заявил замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. По его словам, отсутствие Савченко в составе официальной делегации Украины, отправившейся в ПАСЕ, подтвердил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора», — ранее заявил Тетерук.

В ответ Савченко опубликовала фото из здания ПАСЕ с подписью, что «продолжает рабочую поездку в европейский парламент». Депутат уехала из Киева 12 марта, в тот день, когда должен был состояться допрос в Службе безопасности Украины.

Савченко вызвали в СБУ в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко также заявил, что Савченко не входит в состав делегации Украины в ПАСЕ, однако она имеет право туда поехать.

Луценко также обратился к нардепу с призывом вернуться и прийти в СБУ, если она действительно «такая мужественная и честная».