Кадыров заявил об усилении информационных атак на Чечню

Грозный, , 11:57 — REGNUM Перед выборами на Чеченскую Республику усилились информационные атаки. С их помощью Запад стремится подорвать стабильность в регионе. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания по вопросам подготовки к выборам президента России, состоявшемся 12 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

«Определённые силы на Западе пытаются создать видимость хаоса, насилия, беззакония и нищеты. Безусловно, люди, которые стоят за этим, преследуют цель подорвать мир и стабильность в республике», — заявил Кадыров.

Он отметил, что Чечня — один из самых безопасных и процветающих субъектов России, в котором «исключительно низкий уровень преступности». В регионе защита прав и свобод граждан обеспечивается надежно. Поэтому глава региона призвал всех присутствующих, среди которых были депутаты Госдумы от Чечни, представители органов власти, общественности, духовенства, правоохранительных структур, принять необходимые меры, чтобы выборы прошли «объективно и прозрачно, в праздничной обстановке и без единого ЧП».

«Мы продемонстрировали, что умеем проводить массовые мероприятия — форумы, фестивали, турниры и др. Они проходят на высоком организационном уровне и без единого происшествия. Уверен, что мы достойно проведем выборы главы государства на территории нашей республики», — призвал Кадыров.

Стоит отметить, что выборы любых уровней в Чечне традиционно проходят при активной явке избирателей. Так, в 2004 году в выборах президента России приняли участие 89,75% избирателей Чечни.

В 2008 году явка избирателей на президентских выборах составила 91,20% и стала самой высокой в России. Самыми активными избирателями стали жители Курчалойского района, где к к избирательным урнам пришли 94,23% граждан, имеющих право принимать участие в выборах. Даже в тех районах, которые показали самую низкую явку — Шаройском и Шатойском — проголосовали более 87% избирателей.

В 2012 году на выборах президента России Чечня также продемонстрировала самую высокую явку в стране — 99,61%. Из 615 441 человека, внесенного в списки избирателей, в голосовании приняли участие 613 070 человек.