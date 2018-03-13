ГПУ располагает доказательствами контактов Рубана с главой ДНР — Луценко

Киев, , 11:54 — REGNUM Следствие располагает аудио‑ и видеодоказательствами контактов руководителя украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK.

«У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию ДНР, потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан», — заявил Луценко.

По его словам, у правоохранителей также есть аудиодоказательства того, что Рубан контактировал с Захарченко. Луценко добавил, что знаком с материалами дела, а у следствия есть «очень серьезные доказательства о подготовке теракта, в том числе с минометами, автоматами и гранатами».

Напомним, 8 марта Рубан был задержан украинскими силовиками на линии фронта с ДНР. СБУ обвиняет его в планировании убийства президента Украины Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Владимир Рубан содействовал переговорам по обмену пленными между Киевом и республиками Донбасса с 2014 года. В феврале 2017 года вместе с депутатом верховной рады Надеждой Савченко он побывал в ДНР и ЛНР, после чего СБУ аннулировала его разрешение на выезд в республики за нарушение порядка пересечения линии разграничения.

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