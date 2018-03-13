В «черном списке» ФМС России сейчас находятся 77 тысяч граждан Киргизии

Бишкек, , 11:51 — REGNUM В настоящее время в «черный список» Федеральной миграционной службы России включены 77 тысяч граждан Киргизии. Всего же на российской территории трудятся около 640 тысяч киргизстанцев. Об этом заявил председатель госслужбы миграции Медетбек Айдаралиев сегодня, 13 марта, на пресс-конференции.

По словам чиновника, в 2015 году в «черном списке» ФМС находилось 180 тысяч граждан Киргизии, в 2017 году — 110 тысяч, на 1 января 2018 года — осталось 77 тысяч человек.

«Мы предлагаем не включать в список тех, кто нарушил правила всего один раз — любой человек может ошибиться; а делать это только после трех нарушений. Наши коллеги с пониманием относятся к этому. Переговоры будут продолжены, 30 марта представители ЕАЭС встречаются в Москве», — добавил он.

Подводя итог, Медетбек Айдаралиев отметил, что 88% трудовых мигрантов из Киргизии отправляются на заработки в Россию.

ИА REGNUM напоминает, что за 11 месяцев 2017 года трудовые мигранты из Киргизии отправили на родину через различные системы денежных переводов около $2,3 млрд (свыше 129,6 млрд рублей по текущему курсу) или 37,1% от ВВП, а в 2016 году — свыше $1,99 млрд (около 112,7 млрд рублей) или 33% от ВВП. Сопоставимые суммы киргизстанцы привозят домой сами или же передают через соотечественников в виде наличных денег.

Отметим, что по информации Всемирного банка, Киргизия является лидером Средней Азии и Европы по соотношению денежных переводов от мигрантов к объему валового внутреннего продукта. На втором месте по этому показателю оказался Таджикистан — 28%, а на третьем Армения — 13,9%.