Неудобно получилось: в Канаде перепутали флаги Бельгии и ФРГ

Оттава, , 11:48 — REGNUM В Оттаве в ходе официального визита короля Бельгии Филиппа и его супруги королевы Матильды перепутали бельгийский флаг с флагом Германии, сообщает радиостанция Premiere.

Инцидент произошел в парке, где бельгийский монарх и его супруга должны были символически посадить клен.

Место для дерева было отведено рядом с кленом, который в 1977 году посадили король и королева Бельгии Бодуэн и Фабиола.

Когда король Филипп и королева Матильда прибыли в парк, они увидели, что рядом с деревом, посаженном в 1977 году, развевается не флаг Бельгии. Организаторы повесили похожий по цветовой гамме флаг ФРГ.

Конфуз был быстро исправлен и торжественная церемония прошла в штатном режиме.