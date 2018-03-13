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Неудобно получилось: в Канаде перепутали флаги Бельгии и ФРГ

Политика

Инцидент произошел в парке, где бельгийский монарх и его супруга должны были символически посадить клен

Оттава, 13 марта 2018, 11:48 — REGNUM  В Оттаве в ходе официального визита короля Бельгии Филиппа и его супруги королевы Матильды перепутали бельгийский флаг с флагом Германии, сообщает радиостанция Premiere.

Инцидент произошел в парке, где бельгийский монарх и его супруга должны были символически посадить клен.

Место для дерева было отведено рядом с кленом, который в 1977 году посадили король и королева Бельгии Бодуэн и Фабиола.

Когда король Филипп и королева Матильда прибыли в парк, они увидели, что рядом с деревом, посаженном в 1977 году, развевается не флаг Бельгии. Организаторы повесили похожий по цветовой гамме флаг ФРГ.

Конфуз был быстро исправлен и торжественная церемония прошла в штатном режиме.

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США и Канада
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