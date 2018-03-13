МИД Китая высказался по обвинениям Лондона по делу Скрипаля

Пекин, , 11:50 — REGNUM Власти Китая призывают Великобританию «оперировать фактами», доказывая причастность России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил 13 марта на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Китая, обвинять Москву в данном инциденте можно лишь с использованием веских доказательств. Он также отметил, что в Китае надеются на то, что при анализе реально имевших место фактов имеющуюся проблему получится достойно урегулировать.

Кроме того, заявил Лу Кан, Пекин внимательно наблюдает за развитием ситуации с отравлением британского шпиона.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением, в котором обвинила РФ в причастности к отравлению неким нервно-паралитическим веществом 66-летнего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии.

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Мэй заявила, что боевое отравляющее вещество было, якобы, разработано в России и назвала инцидент с отравлением «неизбирательным и безответственным» действием против Великобритании. Добавим также, в связи с делом о предполагаемом отравлении в британский МИД был вызван посол России в Лондоне.

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Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был арестован ФСБ и приговорён судом к 13 годам заключения за госизмену. Впоследствии он был передан США в обмен на российских разведчиков. 4 марта 2018 года поселившегося в Великобритании Скрипаля вместе с его дочерью обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в городе Солсбери. В настоящее время оба пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

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