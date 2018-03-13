Вторник, 13 Марта 2018 года
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Турция: армия страны начала осаду города Африн

Политика

Также захвачен ряд важных районов

Анкара, 13 марта 2018, 11:42 — REGNUM  Армия Турции начала осаду города Африна, расположенного на севере Сирии в удерживаемом курдами анклаве, заявили 13 марта в командовании вооруженных сил страны, сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным Генерального штаба Турции, распространившего соответствующее заявление, окружение города было завершено 12 марта. Помимо окружения города, турецким военнослужащим совместно с членами вооруженной сирийской оппозиции удалось также захватить «ряд критически важных районов».

Напомним, операция «Оливковая ветвь», начатая Анкарой 20 января, имеет своей целью недопущение формирования на севере Сирии курдского государственного образования. Днем ранее войска Анкары достигли окраин города Африн, являющегося центром одноимённого района.

На севере Сирии Анкара противостоит вооруженным формированиям сирийских курдов — «Отрядам народной самообороны» (YPG) — и их политическому крылу партии «Демократический союз» (PYD). В Турции их считают частью Рабочей партии Курдистана — организации, признанной террористической в США, ЕС и Турции и стремящейся создать независимое государство на территории последней.

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Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии

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