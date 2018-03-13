Украинский депутат предположил, что Савченко скрылась в России

Киев, , 11:25 — REGNUM Предположение о том, что депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко скрылась в России высказал 13 марта другой представитель украинского парламента — Андрей Тетерук.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора», — цитирует издание LB Тетерука.

По его словам, покинуть Украину Савченко вынудила повестка в СБУ в связи с задержанием главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. При этом Тетерук назвал Савченко российским «агентом, который уже провалился», а потому скрываться может только на территории одного государства — России.

Читайте также: Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Савченко необходимо было явиться на допрос 13 марта, однако «в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции» в Страсбурге.

Напомним, Рубан был задержан сотрудниками украинской спецслужбы 8 марта при выезде из Донецкой народной республики. На Украине его подозревают в подготовке покушения на руководство страны. Ранее Савченко планировала взять Рубана на поруки, однако суд принял решение арестовать его на два месяца — до 6 мая без определения залога.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер Верховной рады: нас могут незаметно расстрелять из минометов