В Турции разыскивают 25 бывших военных, обвиняемых в связях с ФЕТО

Анкара, , 11:23 — REGNUM Правоохранительные силы Турции получили приказ арестовать 25 бывших военных, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 13 марта Anadolu.

Генеральная прокуратура Анкары выдала ордера на арест людей, которых обвиняют в связях с запрещенной в стране организации.

Подозреваемых разыскивают в более чем десяти провинциях странны, для их поимки была организована серия спецопераций.

ФЕТО возглавляется религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в Соединенных Штатах. Духовный лидер обвиняется в организации неудавшейся попытки государственного переворота в Турции.

Напомним, 15 июля 2016 года в Турции была осуществлен попытка военного переворота, в ходе подавления которой погибли 250 человек, порядка 2 тыс. 200 человек получили ранения.

Гюлен отвергает обвинения в свой адрес, более того проповедник осудил попытку захвата власти. Тем не менее Анкара настаивает на его экстрадиции, однако Вашингтон пока не дал на это согласие.

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