Новый заммэра Ярославля: любит бороться, масштабная личность, оброс связями

Ярославль, , 11:00 — REGNUM Официальное подтверждение того, что заместителем мэра Ярославля с перспективой занять кресло первого зама стал дзюдоист Дмитрий Носов, вызвало искреннее удивление представителей городской и региональной политэлиты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Слухи о том, что Дмитрий Носов может претендовать на должность первого заместителя мэра города Ярославля, ходили давно, но в них до последнего мало кто верил. Слишком это неоднозначное решение: спортсмен на одной из ключевых должностей в управлении городом — это все же немного странно. Однако 13 марта в мэрии Ярославля глава города представил Носова как своего заместителя.

«Дмитрий Носов — молодец с точки зрения спорта. Но у нас во власти сейчас полное отсутствие профессионализма. Сейчас у нас во власти главное — найти врагов среди местных и пригласить непрофессионалов со стороны. Наверное, и уборщица может быть мэром. Мы видим в Ярославле демонстрацию техники, парады, но город почему-то до сих пор не убран. Город до сих пор в грязи. А Дмитрия Носова я не знаю, ничего не могу о нем сказать, но, думаю, будет то же самое», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Андрей Крутиков.

Более дипломатично высказался депутат муниципалитета Сергей Смоленский. Новость о назначении Дмитрия Носова он прокомментировал так:

«Я узнал об этом от вас. Спортсмен — значит, любит бороться. Назначить заместителя — это право мэра. Мы будем его утверждать, тогда и спросим, какая будет сфера полномочий у первого заместителя. Мы и про прошлого спрашивали, но ответ получаем до сих пор. Еще со времен Великой Октябрьской социалистической революции у нас сильна фраза про кухарку и государство. Если в государстве выработаны устои управления, то и кухарка не сможет поколебать эти устои. А если не выработаны, то повышенное внимание уделяется компетентности руководителя», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Сергей Смоленский.

А вот политолог Александр Миклин считает, что федеральные связи Дмитрия Носова могут принести пользу Ярославлю.

«Думаю, это хорошее назначение. Человек посидел в Госдуме, оброс связями. В разных партиях побывал, может с разных сторон смотреть на вещи. Спортсмен высокого уровня, то есть личность масштабная. Не из категории «набран по объявлению». Один минус — опять не местный», — сказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Александр Миклин.

В любом случае, все собеседники нашего информагентства были несколько растеряны: фигура Дмитрия Носова пока не вызвала каких-то определенных позитивных или негативных оценок. Все предлагают подождать дальнейшего развития событий.

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